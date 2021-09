Chico Buarque processa Eduardo Leite e pede indenização de R$ 40 mil; entenda

Cantor moveu a ação contra ao governador do RS após ter sua imagem veiculada a um vídeo publicitário

Reprodução/Instagram/chicobuarque/eduardoleite45/13.09.2021 Chico Buarque está movendo uma ação contra o governador Eduardo Leite



O cantor Chico Buarque está movendo um processo contra o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), por usar sua imagem em um vídeo que foi divulgado nas redes sociais para celebrar o 7 de setembro, dia da Independência do Brasil. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa de Chico e, na ação, na qual a Jovem Pan teve acesso, a defesa do cantor enfatizou que a imagem dele foi usada sem autorização na campanha publicitária e, além da retirada do vídeo do Instagram, do Twitter e do Facebook, também está sendo pedida uma indenização de R$ 40 mil por danos morais. No vídeo em questão (assista abaixo), o político começa dizendo: “Ninguém vai roubar as cores do Brasil. Esse verde e amarelo que está aqui não é meu, não é do Bolsonaro, não é do Lula, o verde e amarelo é do nosso Brasil”. Na parte em que o cantor aparece, Eduardo diz: “Basta ver no Chico Buarque e no Sergio Reis duas belezas musicais e não só duas escolhas políticas. Basta lembrar que nós, assim como eles, somos todos brasileiros”.

No processo, a defesa de Chico alegou ele sempre foi “muito querido e respeitado por todos, até mesmo por aqueles que são contrários ao seu posicionamento político e ideológico, do qual jamais abriu mão” e que “mantém diálogos francos e educados, principalmente com quem dele diverge”, entretanto ele “não autorizou nem nunca autorizaria a utilização de qualquer obra ou imagem de sua autoria para fazer publicidade”, pois isso vai contra aos “valores e princípios estes que fazem parte de sua personalidade”. Segundo consta na ação, o dano moral foi solicitado, pois a fala de Eduardo no vídeo dá a entender que o cantor adere à campanha do governador. “Esse fato deixou o Autor profundamente indignado e triste, pois não concorda que sua arte seja usada com esta finalidade.” A Jovem Pan tentou contato com a assessoria de Eduardo Leite, mas ainda não obteve retorno.