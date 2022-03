Calcinha Preta anuncia mudança em homenagem à Paulinha Abelha; veja

Ilustração de uma abelha foi acrescentada no logo da banda, que já decidiu se irá ou não substituir a cantora

Reprodução/Instagram/paulinhaabelha Paulinha Abelha foi homenageada pelo grupo Calcinha Preta



A banda Calcinha Preta emocionou os fãs ao fazer uma homenagem à cantora Paulinha Abelha. Para mostrar que a artista sempre fará parte da história do grupo, os forrozeiros decidiram acrescentar a ilustração de uma abelhinha no logo oficial da banda. Em um vídeo narrado por todos os integrantes da banda, eles ressaltaram a importância da vocalista na trajetória do Calcinha Preta. “Como não amar Paulinha Abelha? Uma alegria contagiante, um brilho infinito, talento único. Paulinha foi puro amor. Nossa abelhinha doou muito de si pra Calcinha Preta se tornar o que é hoje. Ela entregou o que tinha de melhor pra gente: seu dom, sua espontaneidade, sua beleza… nos presenteou com sua voz e sua energia vibrante, permitindo que a banda se consolidasse nessa mesma sintonia. A alma da banda Calcinha Preta tem muito de Paulinha Abelha e isso é pra sempre”, declararam os artistas.

Paulinha morreu em 23 de fevereiro, aos 43 anos. Ela foi internada com problemas renais e seu estado de saúde piorou e a levou ao coma. Segundo divulgado pela assessoria da cantora, a morte ocorreu “em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico”. Os integrantes do Calcinha Preta afirmaram que a partida da cantora deixou uma ferida em seus corações, mas sua história não será apagada. “Seu lugar vai continuar aqui, pois não há nada e nem ninguém que possa preenchê-lo. Como homenagem, decidimos agregar o desenho da abelhinha à marca da Calcinha Preta, num gesto de respeito, amizade, reconhecimento e saudade. Paulinha seguirá com a gente, prometemos levá-la a todos os lugares que ela sempre almejou estar e para sempre amá-la”, concluiu o grupo formado por Daniel Diau, Silvânia Aquino e Bell Oliver.