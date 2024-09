‘Camisa 10 virou a chavinha’, diz Turma do Pagode sobre carreira de sucesso

Atração da Amazon Music Live, o grupo conversou com a Jovem Pan sobre fama e trajetória de mais de 20 anos

Divulgação Apesar de tocar na caixa de som de muitos brasileiros, Leíz revelou que não é fã de escutar a própria voz



Quem nunca escutou “Camisa 10”, “Lancinho” ou “Deixa em Off”? Todos esses hits têm um único dono: o grupo Turma do Pagode. Com mais de 20 anos de carreira, o vocalista Leíz revelou, qual é o grande sucesso que marcou a jornada da banda na música . “A música ‘Camisa 10’ virou a chavinha. Depois veio Lancinho, que abriu janelas que a gente nem podia imaginar”, diz ele em entrevista à Jovem Pan.

Apesar de tocar na caixa de som de muitos brasileiros, Leíz revelou que não é fã de escutar a própria voz. “Eu não gosto de me ouvir, sou muito autocrítico, sempre acho que podia ter feito melhor”. Além disso, o grupo revelou que toca músicas de outros grandes artistas do samba quando está reunido em um momento de descontração.

Para os fãs de música e futebol, será possível acompanhar a apresentação do Turma do Pagode na Amazon Prime Video no próximo dia 11 após o jogo entre Athletico-PR x Vasco, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, que reuniu os principais hits e uma nova versão da música “Cilada”, do Molejo – que ficará disponível por três meses exclusivamente no Amazon Music.