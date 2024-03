Cantor do Molejo hospitalizado em estado grave após piora no câncer

Diagnosticado em 2022, Anderson Leonardo havia sido internado em fevereiro após passar por sessões de radioterapia

O cantor Anderson Leonardo, de 51 anos, vocalista do Molejo, foi novamente hospitalizado na madrugada desta segunda-feira (25). As informações foram divulgadas pelas redes sociais oficiais do cantor. O músico enfrenta um câncer inguinal, uma condição rara que afeta a região genital. O diagnóstico da doença foi feito em outubro de 2022 e, desde então, ele vem lutando contra a enfermidade. Conforme a assessoria do artista, o cantor passou por sessões de radioterapia durante uma semana antes de ser hospitalizado em fevereiro deste ano. A equipe médica responsável pelo tratamento está acompanhando de perto a evolução do quadro de saúde do cantor. A notícia da recaída do vocalista do Molejo gerou comoção entre os fãs e admiradores, que estão enviando mensagens de apoio e solidariedade nas redes sociais.

