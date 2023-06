Vocalista do Molejo revela que quis retirar o pênis durante câncer: ‘Arranca logo isso’

Anderson participou do podcast Papagaio Falante, de Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, e deu detalhes sobre o tratamento oncológico de um tumor maligno que surgiu em sua região pubiana

Anderson, vocalista do grupo Molejo, participa de podcast e dá detalhes sobre seu tratamento oncológico



O vocalista do Grupo Molejo, Anderson Leonardo, de 50 anos de idade, participou do podcast Papagaio Falante e, nele, deu detalhes sobre seu tratamento de um câncer inguinal – presente na região da virilha – finalizado no fim do último ano. Segundo o artista, mesmo hoje curado, o cantor admitiu que, no momento, sugeriu aos médicos que retirassem seu pênis. A ideia, no entanto, foi barrada pela namorada do vocalista. “Quando eu estava fazendo o meu tratamento, o médico falou que o meu problema ia ser no pênis e no ânus, e eu falei: ‘arranca logo isso’. Minha namorada então falou: ‘não, o pênis, não!’. Mas agora estou bem. Fiquei um pouco assustado. Era um tumor maligno na região pubiana, que conseguimos matar. Agora estou fazendo paliativo, só para o corpo responder melhor, porque a região está um pouco inchada. Mas não tem mais risco”, disse aos anfitriões Sérgio Mallandro e Renato Rabelo. Anderson também afirmou que, em decorrência do tratamento, o mesmo encontra-se “interditado para sexo”. “Mas dá pra brincar…. Tem uma amiga minha que é cantora e lésbica, que estava me dando aula de como chupar uma ameixa”, pontuou antes de começar a rir. Em outubro do ano passado, Anderson Leonardo foi diagnosticado com câncer. Em janeiro, o anúncio aguardado: o cantor havia se curado. Cinco meses depois, Anderson contou que retornou aos tratamentos. “O meu câncer é um câncer raro, que eu já consegui controlar. Mas sempre tem a possibilidade de ele irradiar para outro lugar. Essa semana foi muito pesada para mim, mas já conversei com a galera do grupo e vou enfrentar isso”, disse Anderson em outro programa de internet chamado de Rocinha Cast.