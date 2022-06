Cantor gospel sofre AVC e fica com distúrbio na fala; Bolsonaro manda recado ao artista

Sergio Lopes, que está internado, também perdeu os movimentos do braço direito e da perna direita

Reprodução/Instagram/sergiolopespoeta Sergio Lopes sofreu um AVC isquêmico e ficou com sequelas



O cantor gospel Sergio Lopes, de 56 anos, sofreu um AVC isquêmico na última segunda-feira, 27, e ficou com sequelas. Marceli Lopes, mulher do artista, informou que o marido “está com distúrbio na fala e perdeu os movimentos do braço direito e da perna direita”. Na quarta-feira, 29, ele foi encaminhado para o hospital Instituto do Cérebro Dr. Paulo Niemayer, no Rio de Janeiro, onde se encontra internado. Em nota, a assessoria de imprensa do cantor informou que Sergio está sob cuidados médicos e seu quadro “é estável, mas requer cuidados”. Os compromissos profissionais do artista foram cancelados.

“Informamos que devido ao ocorrido, não será possível cumprir nossa agenda por agora. Remarcaremos todos, assim que for possível”, explicou a equipe do músico. O presidente Jair Bolsonaro mandou um vídeo ao artista estimando sua recuperação. “Olá, prezado Sergio Lopes, Jair Bolsonaro [aqui]. Tenha certeza que juntamente com todos os evangélicos do Brasil, estamos torcendo pelo seu pronto restabelecimento. Para Deus, tudo é possível. Um abraço”, declarou o presidente. O cantor publicou o vídeo em suas redes sociais e agradeceu: “Obrigado, meu presidente. Vou superar tudo isso e lhe ajudar a sarar nossa nação”.