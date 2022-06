Mãe de Wesley Safadão chora ao falar de internação do filho: ‘Peço orações’

Dona Bil lamentou afastamento do cantor dos palcos; artista teve agenda cancelada até 6 de julho

Reprodução/Instagram/dona.bil/wesleysafadao Dona Bil, mãe de Wesley Safadão, não conteve as lágrimas após filho ser internado



A mãe do cantor Wesley Safadão, Dona Bil, demonstrou estar abalada com o problema de saúde enfrentado pelo filho. Nos stories do Instagram, ela apareceu chorando e pedindo orações. “Entrego a recuperação do meu filho nas mãos de Deus”, escreveu. “Deus sabe que ele ama cantar e encantar. Peço orações para a saúde dele a todos os fãs, amigos e familiares. Que logo ele possa estar de volta aos palcos fazendo o que ele ama fazer. Cantar e encantar.” Sem conter as lágrimas, Dona Bil colocou de fundo no vídeo a música Deus Tem um Plano, que Safadão gravou com os artistas Casa Worship e Clovis. Na última quarta-feira, 29, a equipe do cantor anunciou que ele vai se afastar temporariamente dos palcos por orientação médica. Após novamente sentir dores na coluna e dormência nas pernas, ele foi diagnosticado com “hernia discal entre a terceira e a quarta vértebra lombar, com estreitamento do canal vertebral e importante compressão das estruturas neurológicas dentro deste canal”. Safadão ficará internado para realizar um “tratamento intenso” e também para cumprir o repouso necessário até a próxima avaliação médica. A princípio estão cancelados todos os shows marcados até o dia 6 de julho.