Cantor João Carreiro morre aos 41 anos após cirurgia cardíaca

Sertanejo alcançou grande sucesso como integrante da dupla João Carreiro e Capataz, com hits como ‘Bruto Rústico e Sistemático’

Reprodução / Instagram @joaocarreirooficial

O cantor sertanejo João Carreiro, de 41 anos, morreu na noite de quarta-feira, 3, após complicações durante uma cirurgia cardíaca. A informação foi confirmada pelo empresário do músico por meio das redes sociais. Natural do Mato Grosso, João Sérgio Batista Corrêa Filho alcançou grande sucesso como integrante da dupla João Carreiro e Capataz, com hits como “Prefácio” e “Bruto, Rústico e Sistemático”. Em sua carreira solo, ele também emplacou o sucesso “O Bagulho É Louco Mano”. A morte do cantor causou comoção entre seus amigos e colegas da música sertaneja. Ana Castela publicou um vídeo e dedicou uma mensagem a ele, agradecendo por ter alegrado a todos em sua cidade durante o final de ano. Já a ex-BBB e cantora Gabi Martins escreveu “Descanse em paz”, enquanto Antony Corrêa, da dupla Antony e Gabriel, ficou abalado com a notícia e expressou sua incredulidade. Nas redes sociais, fãs também prestam homenagens ao artista e relembram vídeo publicado pelo artista antes de fazer a cirurgia. Na gravação, é possível ver João Carreiro afirmando que a roupa do hospital não combinava com ele: “Se eu empacotar, não quero saber dessa roupinha aqui não”, afirmou.

esses stories do joão carreiro todo alegre e brincalhão antes da cirurgia quebrou meu coração, que ele descanse em paz! pic.twitter.com/rBmND8GkXN — vitor (@vitudos) January 4, 2024

Morre aos 40 anos o cantor sertanejo João Carreiro que não resistiu a uma cirurgia cardíaca. Nossos sentimentos aos amigos e familiares. pic.twitter.com/hkGE1UJFg2 — Tininha Souza 🌼🇧🇷🇵🇹 (@tininhasouzarj) January 4, 2024

Meu Deus, o João Carreiro se foi.

Grande personalidade da música tradicional sertaneja e caipira.

Sempre será lembrado pela diferença na música

Os melhores se vão antes 😔 pic.twitter.com/prBpyKJMKO — Rednecker (@niknnice) January 4, 2024

Faleceu ontem à noite o João Carreiro devido à complicações após uma cirurgia no coração….. que Deus conforte o coração da família e dos amigos e fãs…. Que ele descanse em paz 😢 pic.twitter.com/XtUibklFhu — presepadasertanejas👑 (@presertanejas) January 4, 2024