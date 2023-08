Cantor Sixto Rodriguez morre aos 81 anos

Artista responsável por hits como ‘Sugar Man’ e ‘I Wonder’ fez sucesso no fim dos anos 70

PIERRE ANDRIEU / AFP A causa da morte do artista não foi divulgada até o momento



O cantor Sixto Rodríguez, famoso pelas músicas “Sugar Man” e “I Wonder”, morreu nesta terça-feira, 8, aos 81 anos. A informação foi divulgada pelo seu site oficial. “É com grande tristeza que nós do Sugarman.org anunciamos que Sixto Díaz Rodríguez faleceu hoje cedo”, disse o comunicado, que não detalhou a causa da morte. No entanto, segundo veículos de imprensa norte-americanos, o cantor enfrentou problemas de saúde nos últimos anos. Nascido em Detroit, nos Estados Unidos, em 1942, Rodríguez, como era conhecido, lançou dois álbuns na década de 70: “Cold Fact” (1970) e “Coming From Reality” (1971). No entanto, anos depois, a música “Sugar Man” foi tocada na Austrália e na África do Sul, se tornando um hit das paradas dos países no fim da década de 70. Nos anos 90, ele desapareceu da indústria musical, o que levou fãs a especularem sobre a sua morte. A busca de seus fãs por Rodriguez virou tema do documentário “Searching for Sugar Man”, vencedor do BAFTA e do Oscar de Melhor Documentário de 2013.

*Com informações da AFP