Cantora Nicki Minaj faz live ao ser detida por suposto porte de drogas no aeroporto de Amsterdã

Rapper gravou o momento em que o policial anuncia sua detenção após quantidade de maconha ser encontrada dentro das malas da sua equipe

Reprodução/YouTube Nicki se diz vítima de uma conspiração para acabarem com sua turnê



A cantora Nicki Minaj foi detida no aeroporto de Amsterdã, na Holanda, neste sábado (25), após ser acusada de porte ilegal de drogas. De acordo com autoridades locais, foi encontrado uma quantidade de maconha na mala de alguns integrantes da equipe da artista. Ela conversa com os policiais e pede que possa falar com um advogado. No Instagram, ela também postou um vídeo em que conversa com uma das autoridades. Na legenda, Nicki se diz vítima de uma conspiração para acabarem com sua turnê. “Eles levaram minhas malas antes que eu pudesse vê-las, colocaram no avião e agora disseram que estão na alfândega. Isso é o que acontece quando pessoas são pagas muito dinheiro para tentar sabotar uma turnê após o resto falhar. Tudo que fizeram é ilegal”, escreveu.

Durante a live, o policial filmado por Nicki pede que ela encerre a gravação, mas a cantora não acata. Eles direcionam ela ao veículo da polícia para levá-la até a delegacia. Na outra gravação, um dos homens explica para Nicki o motivo da revista. O diretor criativo da cantora estaria portando maconha, mas possuía os documentos médicos com a autorização para viajar com o item.

