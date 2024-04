Nicki Minaj é atingida por objeto durante show nos EUA e revida; veja vídeo

Atitude da cantora dividiu opiniões entre os usuários, com alguns criticando a ação de Nicki Minaj e outros a apoiando

Reprodução/X/@NATERERUN Fã jogo objeto em Nicki Minaj em show nos Estados Unidos



A cantora Nicki Minaj, de 41 anos, foi atingida, durante show nos Estados Unidos, por um objeto atirado por um fã na plateia. Em uma reação imediata, Nicki Minaj retaliou, lançando o objeto de volta em direção ao agressor. O momento, que foi registrado em vídeo, rapidamente se tornou viral nas redes sociais. No entanto, a atitude da cantora dividiu opiniões entre os usuários, com alguns criticando a ação de Nicki Minaj e outros a apoiando. Enquanto alguns usuários expressaram preocupação com a segurança de quem estava ao redor do agressor, outros elogiaram a postura da cantora.

Nicki threw that sht right back & was so quick with it 😭 pic.twitter.com/J7ycUGZ67w — NATE (@NATERERUN) April 21, 2024

*Reportagem produzida com auxílio de IA