Cantora morreu em decorrência de asma e de uma doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), segundo informações do The Irish Independent; artista também sofria com uma infecção do sistema respiratório

Reprodução de vídeo/YouTube/Sinéad O'Connor Sinéad O’Connor morreu em 26 de julho de 2023, cerca de um ano depois de seu filho, Shane, de 17 anos, ter cometido suicídio



Detalhes da causa da morte de Sinéad O’Connor, cantora que foi encontrada sem vida em sua casa há cerca de um ano, foram divulgados. Segundo informações do The Irish Independent, ela morreu em decorrência de asma e de uma doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Ela também vinha sofrendo com uma infecção do sistema respiratório. A polícia já tinha confirmado que não se tratava de um caso suspeito.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em janeiro deste ano surgiu a informação de que o óbito foi registrado por “causas naturais”, mas ainda sem maiores detalhes. Sinéad O’Connor morreu em 26 de julho de 2023, aos 56 anos, cerca de um ano depois de seu filho, Shane, de 17 anos, ter cometido suicídio após fugir do hospital em que estava sob observação justamente para evitar que atentasse contra a própria vida.

Saiba mais sobre a cantora

O’Connor se destacou na cena musical com o sucesso “Nothing Compares 2 U”, uma canção que se tornou um marco em sua carreira. Nascida em Dublin em 1966, ela lançou ao todo dez álbuns de estúdio, entre eles “The Lion and the Cobra”, de 1987, e “I Do Not Want What I Haven’t Got”, que traz a famosa faixa composta por Prince. A interpretação de “Nothing Compares 2 U” conquistou o primeiro lugar nas paradas musicais de vários países, consolidando a artista como uma das vozes mais influentes da sua geração. O reconhecimento veio com um Grammy, que premiou O’Connor na categoria de melhor performance de música alternativa.

Além de seu talento musical, a trajetória de Sinéad O’Connor foi marcada por controversias. Um dos episódios mais lembrados ocorreu em 1992, quando, durante uma apresentação no programa “Saturday Night Live”, ela rasgou uma foto do papa João Paulo II, gerando grande repercussão na mídia e entre o público.

Publicado por Carolina Ferreira

*Com informações do Estadão Conteúdo e IA