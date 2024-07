Nana Caymmi é internada em hospital no Rio de Janeiro

Cantora de 83 anos teve que ser internada após ter um quadro de arritmia cardíaca na sexta-feira (26); segundo sua filha, Stella Caymmi, ela está na unidade coronariana, com um acompanhante e sem previsão de alta

Fabio Motta/Estadão Nana é filha de Dorival Caymmi e segue os passos do pai na música desde os anos 1960



A cantora Nana Caymmi, 83 anos, está internada em um hospital no Rio de Janeiro após ter um quadro de arritmia cardíaca na última sexta-feira (26). Segundo informações de sua filha, Stella Caymmi, ela está na unidade coronariana, com um acompanhante e sem previsão de alta. “Está tudo sob controle”, afirmou. Nana é filha do também cantor Dorival Caymmi, e segue os passos do pai na música desde os anos 1960. Entre seus trabalhos mais recentes, está o disco em que canta músicas de Tom Jobim e Vinicius de Moraes.

Há oito anos, após passar por uma cirurgia para a remoção de um tumor cancerígeno, Nana decidiu se afastar dos palcos. Desde então, ela tem vivido o que descreve como um “recreio”, optando por não realizar shows. Durante esse período, a artista lançou álbuns que homenageiam compositores icônicos, como Tito Madi em 2019 e a dupla Tom Jobim e Vinicius de Moraes em 2020. Em 2021, Nana compartilhou suas reflexões sobre essa nova fase de sua vida, revelando que tem se dedicado a cantar em casa, ouvindo discos e óperas.

A cantora expressou que essa mudança trouxe um alívio significativo, permitindo que ela deixasse de lado a ansiedade relacionada a viagens e compromissos. “Agora eu não preciso mais fazer mala, deixei de ficar angustiada com os atrasos dos voos”, afirmou, ressaltando que, de certa forma, está aproveitando a vida de uma maneira que nunca havia feito antes.

Publicado por Carolina Ferreira

*Reportagem produzida com auxílio de IA