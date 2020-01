Causa da morte do rapper Juice WRLD é revelada

Reprodução/Instagram Juice WRLD foi vítima de overdose acidental



A causa da morte do rapper Juice WRLD foi revelada na última quarta-feira (22). De acordo com a perícia médica de Cook County, o artista teve uma overdose acidental de oxicodona e codeína.

Juice, que se chamava Jarad Higgins, morreu em 8 de dezembro em hospital de Chicago após ter uma parada cardíaca ao chegar no aeroporto da cidade.

Policiais aguardavam a chegada do jato particular do rapper, já que haviam recebido informações de que armas e drogas estavam na aeronave. Foi durante a busca e questionamento dos passafeiros que WRLD passou a convulsionar, segundo Anthony Gugliemi, porta-voz da polícia de Chicago.

Os agentes administraram uma dose de Narcan – droga usava para reviver pessoas durante overdose de opioides – e ele foi levado ao hospital às pressas, mas não resistiu.

Foram confiscados mais de 30kg de maconha em 41 sacos selados a vácuo, seis garrafas de xarope à base de codeína e três armas de fogo, junto com munição.