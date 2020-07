Charlie Brown Jr. vai integrar trilha sonora de ‘Tony Hawk’s Pro Skater 1+2’

Remaster do game clássico de skate será lançado no dia 4 de setembro de 2020

Divulgação Charlie Brown Jr. marcará presença no game com a faixa 'Confisco'



A banda Charlie Brown Jr. foi confirmada na trilha sonora de “Tony Hawk’s Pro Skater 1+2”, o remaster dos jogos clássicos de skate. O anúncio foi feito na terça-feira (28). Além da banda brasileira, Machine Gun Kelly, Screaming Female, Sublime, Destroy Boys, Chaii, Cherry Kola e Fidlar também estão entre os artistas selecionados para o game.

“Tony Hawk’s Pro Skater 1+2” será lançado em 4 de setembro de 2020 para Xbox One, PS4 e PC via Epic Games Store. Desde o anúncio de seu lançamento, fãs do Charlie Brown. Jr. pediram a inclusão de uma faixa da banda como homenagem ao vocalista Chorão, morto em 2013.