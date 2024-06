Chico Buarque comemora 80 anos em jantar discreto em Paris

O cantor e compositor costuma passar temporadas na França, onde pode escrever e viver sem ser perturbado

FÁBIO MOTTA/ESTADÃO CONTEÚDO A celebração reuniu a família do cantor e compositor, que se encontrou na capital francesa especialmente para a ocasião



Chico Buarque comemorou seu aniversário de 80 anos em um jantar discreto em um restaurante em Paris, na França. A celebração desta quarta-feira (19), reuniu a família do cantor e compositor, que se encontrou na capital francesa especialmente para a ocasião. O jantar conta com a presença de oito familiares, incluindo a esposa do artista, a advogada Carol Proner. Chico tem três filhas e quatro netos, além de um sobrinho. A filha mais velha, a atriz Sílvia Buarque, não pôde comparecer devido a compromissos profissionais. Sílvia deixou Paris na semana passada para estrear a temporada paulistana da peça “A Menina Escorrendo dos Olhos da Mãe”, ao lado de Guida Viana.

Chico Buarque costuma passar temporadas em Paris, onde pode escrever e viver sem ser perturbado. Recentemente, participou de um ato contra a extrema direita ao lado do ex-jogador Raí, em meio a uma crise política desencadeada pelas eleições para o parlamento europeu. Em agosto, Chico lançará um novo livro intitulado “Bambino a Roma”, que mistura realidade e ficção para abordar sua infância na capital italiana.

