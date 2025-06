Chico Buarque recebe alta após cirurgia no crânio

Procedimento foi conduzido pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer e visou aliviar a pressão intracraniana resultante de um quadro de hidrocefalia de pressão normal

Reprodução/Instagram/@chicobuarque Chico Buarque tem 80 anos



Chico Buarque, renomado artista brasileiro de 80 anos, deixou o hospital na manhã desta quinta-feira (5). Ele passou por uma cirurgia no crânio, que foi considerada de baixo risco. O procedimento foi conduzido pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer e visou aliviar a pressão intracraniana resultante de um quadro de hidrocefalia de pressão normal. “Chico teve alta esta manhã, após a avaliação médica final. Já está em casa, e muito bem”, disse a assessoria do artista.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A equipe médica estava otimista quanto à recuperação do cantor e compositor, prevendo que ele se recuperaria rapidamente. A alta hospitalar ocorreu dentro do cronograma estabelecido pelos profissionais de saúde, que acompanharam de perto o estado de saúde do artista durante o pós-operatório. A hidrocefalia de pressão normal é uma condição que pode causar sintomas variados.

Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA