Ludmilla e Brunna Gonçalves mostram o rosto da filha Zuri pela primeira vez

Primeira filha do casal nasceu no dia 14 de maio, em Miami, nos Estados Unidos

Reprodução / Instagram Zuri, Ludmilla e Brunna Gonçalves



Ludmilla, de 30 anos, e Brunna Gonçalves, de 33, compartilharam nas redes sociais a primeira imagem do rosto de sua filha, Zuri, que tem menos de um mês de vida. O momento foi registrado em um vídeo onde o casal aparece carinhosamente interagindo com a bebê, demonstrando alegria e amor. A gravação foi postada simultaneamente no Instagram pela cantora e sua esposa.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Essa revelação da criança coincide com o lançamento da nova música de Ludmilla, intitulada “Paraíso”. A canção é uma declaração de amor à família que a artista está formando ao lado de Brunna. Zuri veio ao mundo no dia 14 de maio, em Miami, nos Estados Unidos, e sua concepção ocorreu por meio de reprodução assistida, utilizando um óvulo de Ludmilla fertilizado por um doador anônimo e implantado no útero de Brunna.

*Reportagem produzida com auxílio de IA