Chris Brown se declara culpado por briga em boate londrina em 2023
O cantor americano de R&B Chris Brown declarou-se culpado, nesta sexta-feira (24), de crime contra a ordem pública em Londres após uma agressão em uma boate da capital britânica em 2023.
“Culpado”, disse o artista de 37 anos no banco dos réus do Tribunal da Coroa de Southwark. Com essa confissão, não será julgado por várias outras acusações, entre elas a de tentativa de causar intencionalmente lesões corporais graves e a de posse de arma, neste caso uma garrafa.
A promotora indicou que essas acusações, que Brown havia negado em audiências anteriores, serão retiradas em uma data posterior.
“Foi um ataque violento e sem provocação em uma casa noturna lotada, em que Brown utilizou uma garrafa de vidro como arma para atingir duas vezes a cabeça da vítima”, declarou a promotora Claire Campbell.
Brown, ex-parceiro da cantora Rihanna e que no passado foi condenado por tê-la agredido em 2009, conhecerá a sentença em 26 de outubro deste ano.
A polícia o prendeu em um hotel em Manchester, noroeste do Reino Unido, poucas horas depois de ele chegar ao país.
Ele foi libertado mediante fiança de 5 milhões de libras (cerca de 34 milhões de reais), mas passou quase uma semana na prisão em maio de 2025. O juiz Tony Baumgartner o autorizou a seguir com uma turnê já programada.
Todas as acusações estão relacionadas ao mesmo suposto incidente em 19 de fevereiro de 2023, no Tape, um clube exclusivo em Hanover Square. Segundo a acusação, o produtor musical Abraham Diaw foi golpeado várias vezes com uma garrafa antes de ser perseguido e atacado com socos e chutes por Brown.
O cantor se apresentou à Justiça nesta sexta-feira com o outro acusado, Omololu Akinlolu, seu treinador vocal, de 40 anos e também cidadão americano.
Akinlolu enfrentava as mesmas acusações que Brown e, assim como ele, declarou-se culpado do crime de perturbação violenta da ordem pública.
Tanto Brown quanto Akinlolu conhecerão a sentença no mesmo dia. O juiz Tony Baumgartner concedeu liberdade sob fiança a Brown e Akinlolu até a leitura da decisão, no Tribunal da Coroa de Southwark.