Clássico do hardcore, grupo Suicidal Tendencies anuncia shows no Brasil

Banda criada em 1981 teve diversas formações ao longo de 40 anos de história e faz uma espécie de hiphop com guitarras pesadas, adorado por skatistas

Reprodução/Instagram Cartaz Datas Suicidal Tendencies no Brasil



A banda americana de hardcore e crossover Suicidal Tendencies anunciou cinco shows no Brasil no mês de julho. Em uma publicação em rede social o grupo escreveu: “Brasil! Estamos muito entusiasmados em visitá-los neste julho para a turnê de “We Are Family”, com cinco datas só no Brasil!” Além de shows no Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre e Belo Horizonte, há uma data em São Paulo: 13 de julho. Como é o Dia Mundial do Rock e a prefeitura da capital paulista costuma promover shows na data, especula-se que o Suicidal fará uma apresentação gratuita na cidade. Na internet fãs especulam se a apresentação será no Ibirapuera ou mesmo no Anhangabaú, já que é um reduto de skatistas na cidade e o Suicidal Tendencies tem muitos fãs praticantes do esporte. Alguns fãs comentam sobre a possiblidade de o grupo ser uma das atrações do Rock Fun Fest, festival que anunciou há pouco que deve contar com atrações internacionais, mas que será, na edição de 2024, ainda sem data, pago e não mais gratuito.

A curiosidade é que atualmente a banda conta com o baterista Jay Weinberg, ex-Slipknot, banda na qual foi substituído por baterista Eloy Casagrande, que deixou o Sepultura. Foi justamente o ex-baterista do Suicidal Tendencies, Greyson Nekrutman, que entrou no Sepultura, na vaga deixada por Eloy.