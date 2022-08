Claudia Leitte lança álbum na sexta-feira e anuncia single inédito com Thiaguinho

Parceria na música ‘Vixe’ é o grande destaque do álbum ‘Ao Vivo na Prainha da Claudinha’

Robson Senne / Divulgação Claudinha Leitte e Thiaguinho cantam juntos a música "Vixe" no novo álbum da cantora



Em comemoração aos 20 anos de carreira, a cantora Claudia Leitte vai lançar na sexta-feira, 26, o álbum Ao Vivo na Prainha da Claudinha. Nele, o single em destaque é “Vixe”, em parceria com o cantor e compositor Thiaguinho. “Thiaguinho é um amigo muito querido, sempre tivemos uma conexão musical muito boa e dividir essa música com ele foi de uma energia incrível. É uma felicidade muito grande ter ele nesse projeto, ainda mais que também está comemorando 20 anos de carreira em 2022. A junção de tudo isso, fez dessa música ainda mais especial, tenho certeza que todos vão curtir muito”, afirmou a artista. Além do novo projeto, Claudia Leitte segue com show em vários cantos do país e promete mais novidades até o fim de 2022.