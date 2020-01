Mirando no Carnaval, MC Jottapê e Lexa lançam ‘Bate Palma’; veja o clipe

Reprodução/Instagram Parceria foi lançada nesta sexta (10) no canal do Kondzilla



Saiu nesta sexta-feira (10) a parceria de Lexa e MC Jottapê, “Bate Palma”. O funk animado vem como uma das apostas para o Carnaval 2020.

Numa quadra de basquete, os dois cantam e disputam uma batalha de dança com seus respetivos grupos.

MC Jottapê estourou ano passado com a série “Sintonia“, da Netflix, no qual ele vive um jovem paulistano que sonha em virar funkeiro. Na vida real, Jottapê já tinha feito sucesso com “Sentou e Gostou”, versão brasileira de “Old Town Road”, do rapper Lil Nas X.

Já Lexa lançou, em novembro, “Combatchy“, hit feito em parceria com Luísa Sonza, Anitta e MC Rebecca.

Veja o clipe de ‘Bate Palma’: