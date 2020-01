Ouça ‘Good News’, o primeiro single do álbum póstumo de Mac Miller

Reprodução/YouTube Faixa faz parte de "Circles", que será lançado no dia 17 de janeiro



A família de Mac Miller divulgou o primeiro single de “Circles”, o álbum póstumo do artista que sairá na próxima semana. O rapper morreu em setembro de 2018, aos 26 anos, após uma overdose acidental de drogas.

“No momento da sua morte, Malcolm estava bastante envolvido no processo de gravar o álbum que acompanharia ‘Swimming’, chamado ‘Circles’. Dois estilos diferentes se complementando, completando um círculo – O conceito era estar nadando (‘swimming’) em círculos (‘circles’)”, diz o comunicado da família de Miller sobre o lançamento do álbum.

O single ganhou um clipe com imagens diversas do cantor, tanto em foto como em vídeo, incluindo momentos dele dentro do estúdio ao lado de produtores.

“Circles” vem em sequência do elogiado “Swimming”, também com produção de Brion e indicado ao Grammy 2019 por Melhor Álbum de Rap.

Ouça ‘Good News’: