Clipe de Michael Jackson gravado no Brasil ganha nova versão em aniversário do cantor

‘They Don’t Care About Us’ teve cenas de protestos antirracistas de todo o mundo adicionadas em vídeo de Spike Lee

Reprodução/YouTube Rei do Pop veio ao país gravar cenas no Rio de Janeiro e em Salvador para o clipe



No dia em que Michael Jackson completaria 62 anos, um dos seus videoclipes mais icônicos ganhou uma nova versão pelo diretor Spike Lee, o responsável pelos dois clipes originais de “They Don’t Care About Us” – um deles, filmado no Brasil. Na ocasião, o Rei do Pop gravou cenas na Favela Santa Marta, no Rio de Janeiro, e no Pelourinho, em Salvador, com participação do grupo Olodum. A outra versão do clipe traz o cantor em uma penitenciária. O vídeo disponibilizado neste sábado (29), no canal do YouTube de Michael Jackson, mescla os dois clipes anteriores com cenas atuais de protestos do movimento Vidas Negras Importam (Black Lives Matter, em inglês) em todo o mundo, descadeados após a morte do norte-americano George Floyd.

“Grandes canções de protesto não envelhecem, se tornam obsoletas ou irrelevantes porque a luta ainda continua. É por isso que ‘They Don’t Really Care About Us’ é um hino durante a caótica pandemia mundial que nós todos estamos vivendo. Para celebrar o dia do nascimento de Michael Jackson, nós fizemos essa versão do clipe para continuar lutando por igualdade para todos. Fiquem seguros”, diz o comunicado emitido por Spike Lee.

Assista ao novo clipe: