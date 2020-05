Lady Gaga e Ariana Grande lançam a impactante ‘Rain On Me’; ouça

Reprodução/Instagram Parceria inédita das cantoras foi lançada nesta sexta-feira (22)



Lady Gaga liberou “Rain On Me“, sua parceria com Ariana Grande, na madrugada desta sexta-feira (22). O lançamento marca o feat inédito das artistas, as duas maiores cantoras do pop atual, que era muito aguardado pelos fãs.

Ainda sem clipe, a música é a segunda inédita de “Chromatica”, o próximo álbum de Gaga. Prevista para abril, a coletânea foi adiada por causa da pandemia do novo coronavírus. O disco ficará disponível em 29 de maio.

Em abril, foi revelada a tracklist do álbum, que inclui também parcerias com Elton John e o grupo k-pop BLACKPINK.

Ouça ‘Rain On Me’: