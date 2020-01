Selena Gomez lança clipe psicodélico para ‘Rare’; confira 

Reprodução/YouTube Clipe chegou no mesmo dia do lançamento de novo álbum da cantora



No mesmo dia do lançamento do álbum, Selena Gomez divulgou o clipe “Rare”, faixa que leva o mesmo nome do novo trabalho.

O vídeo apresenta a cantora imersa em uma floresta encantada com diversos elementos psicodélicos, além de muito brilho e cores.

O aguardado álbum “Rare” está disponível em todas as plataformas de streaming desde a madrugada desta sexta-feira (10).

O disco serve como uma forma de redenção após anos turbulentos para a cantora, que teve complicações do lúpus, um transplante de rim e diversos problemas de relacionamento – incluindo um namoro ioiô com Justin Bieber.

“Rare” inclui os singles “Lose You to Love Me” e “Look At Her Now”. É o primeiro projeto musical desde 2015, com “Revival”.

Veja o clipe: