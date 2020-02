Lil Nas X é vampiro com referências a ‘Matrix’ no clipe de ‘Rodeo’; confira

Reprodução/YouTube Novo clipe do rapper foi lançado nesta quinta-feira (6)



Lil Nas X liberou nesta quinta-feira (6) o clipe de “Rodeo”. No vídeo, a música foi cantada em parceria com o rapper Nas, mas existe uma outra versão cantada com Cardi B e a expectativa dos fãs é que ela também participasse da produção.

Não faltam referências a filmes de horror em “Rodeo”, e logo de cara Lil Nas X é mordido e transformado em vampiro. Outros momentos icônicos são a aparição de Nas como Morpheus, de “Matrix”; referências a Buffy; “Um Vampiro no Brooklyn”, de Eddie Murphy, e o clássico clipe “Thriller”, de Michael Jackson.

Após o sucesso estrondoso de “Old Town Road” no ano passado, Lil Nas X lançou um clipe futurístico para “Panini“.

Veja o clipe de ‘Rodeo’: