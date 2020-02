Sam Smith vira manequim para o clipe de ‘To Die For’; assista

Reprodução/YouTube Sam Smith liberou clipe nesta sexta-feira (14)



Depois de divulgar a capa do novo projeto, Sam Smith liberou o clipe da faixa-título “To Die For” nesta sexta-feira (14). A coletânea só chega às plataformas digitais no dia 1º de maio.

A canção é mais intimista e ganhou clipe no estilo, transformando o cantor em um manequim que vive sozinho exposto numa vitrine. A reflexão é feita através dos olhos do boneco, que se sente solitário ao ver dezenas de pessoas diariamente passando por ele.

Em publicação nas redes sociais ontem, Smith falou que estava feliz com o lançamento do álbum e se disse “mais orgulhoso” dele do que de “qualquer outra coisa” que já fez.

“Espero que vocês possam dançar e se identificar com essas histórias. É tudo para vocês, sempre”, completou.

