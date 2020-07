‘Tócame’: Anitta lança clipe gravado na quarentena cheio de pegação com Gui Araújo

Cantora gastou espanhol na parceria com Arcangel & De La Ghetto em sua nova aposta para o mercado latino

Reprodução/YouTube Mesmo em quatro paredes, funkeira sensualizou em nova produção lançada nesta sexta-feira (10)



Anitta lançou nesta sexta-feira (1) o clipe de “Tócame”, sua parceria em espanhol com Arcangel & De La Ghetto. O vídeo foi gravado inteiramente durante a quarentena do novo coronavírus, mas nem por isso a cantora deixou a animação de lado: Anitta e Gui Araújo aparecem em vários takes calientes na casa dela, no Rio.

Ainda na quinta-feira (9), Anitta gravou algumas imagens em sua piscina para a finalização do clipe. Anitta e Gui, ex-participante do “De Férias com o Ex”, engataram um romance durante o isolamento social, com o modelo passando algumas semanas na casa da cantoras antes de retornar para São Paulo.

No final de junho, a cantora apareceu no mais recente clipe do MC Zaac, “Desce Pro Play“, parceria com funkeiro com o rapper Tyga.

Confira o clipe de ‘Tócame’: