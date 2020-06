MC Zaac lança clipe com Anitta e rapper Tyga; assista ‘Desce Pro Play’

Nova música do funkeiro chegou nesta sexta-feira (26) às plataformas digitais

Reprodução/YouTube MC Zaac e Anitta já colaboraram em 'Vai Malandra' e 'Bola Rebola'



MC Zaac fez uma nova parceria com Anitta em “Desce Pro Play”, faixa que ainda conta com o rapper Tyga. A música e o clipe foram divulgados nesta sexta-feira (26).

Na quinta-feira (25), Anitta postou um vídeo cantarolando a faixa e, na sequência, repostou uma série de gravações semelhantes feitas por outros artistas. O anúncio da nova música foi feito no mesmo dia.

A funkeira, no entanto, está vendo o lançamento da música do hospital, já que foi diagnosticada com trombose e ficou internada para novos exames.

MC Zaac e Anitta já colaboraram em “Vai Malandra” e “Bola Rebola“, ambas da funkeira.

Assista ao clipe: