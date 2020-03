Festival Coachella deve ser adiado para outubro devido ao coronavírus

Reprodução/Instagram Coachella leva milhares de pessoas todos os anos



Um dos mais tradicionais festivais de música, o festival Coachella, será adiado devido às preocupações com o novo coronavírus nos Estados Unidos. De acordo com a Variety, a empresa responsável pelo evento já planeja realizar os shows apenas em outubro – ao invés de abril, como estava planejado.

A organização ainda não se pronunciou a respeito oficialmente, mas fontes da publicação classificaram a decisão como “inevitável”, já que o COVID-19 segue se espalhando pelos EUA.

Diversos eventos importantes já foram cancelados por esse motivo, como o SWSX (South by Southwest) e o Ultra Music Festival.

Neste ano, o Coachella aconteceria mais uma vez em dois finais de semana de abril (entre 10 e 12 e 17 a 19). Entre as atrações do lineup estão Rage Against the Machine, Travis Scott e Frank Ocean. Anitta e Pabllo Vittar também subiriam ao palco.

O festival subsequente, Stagecoach, especializado em música country, que acontece após o Coachella no mesmo local, em Indigo, também será adiado. Carrie Underwood era um dos nomes a se apresentar.