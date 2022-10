Coldplay remarca shows no Brasil para março; confira as datas

Apresentações estavam agendadas para outubro, mas foram adiadas após uma infecção pulmonar do vocalista Chris Martin

A banda Coldplay anunciou nesta segunda-feira, 10, as novas datas dos shows no Brasil. As apresentações estavam previstas para outubro, porém foram adiadas após uma infecção pulmonar do vocalista Chris Martin. De acordo com o comunicado da banda, as atrações em São Paulo serão transferidas do Allianz Parque para o Morumbi por conta da disponibilidade do local. Na capital paulista, a banda fará seis shows: 10, 11, 13, 14, 17 e 18 de março. No mesmo mês, nos dias 25 e 26 de março, a banda se apresenta no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Os ingressos obtidos para as apresentações anteriores continuarão sendo válidos para as novas datas. Informações sobre localização de novos assentos serão enviadas diretamente no e-mail dos titulares do bilhete. No Rio, tanto o local quanto os setores continuam o mesmo. Segundo o comunicado, todos os valores serão reembolsados, incluindo a taxa de serviço, para quem pretende cancelar a aquisição do ingresso. O interessado deve efetuar a compra no site da Eventim até o dia 12 de novembro. Quem adquiriu o ingresso presencialmente, deve efetuar o pedido em uma bilheteria ou ponto de venda oficial no mesmo prazo estabelecido. “Mais uma vez, pedimos desculpa pelo inconveniente causado por estes adiamentos inevitáveis, e estamos verdadeiramente gratos por todas as mensagens de carinho e apoio. Estamos ansiosos para retomar a turnê no dia 25 de outubro e mal podemos esperar para ver todos no Brasil em março do próximo ano”, publicou o perfil oficial da banda nas redes sociais.