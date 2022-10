Chris Martin apresenta problema de saúde, e Coldplay adia shows no Brasil

Em comunicado, grupo informou que o vocalista está com uma infecção pulmonar e terá que descansar por três semanas; banda faria shows em São Paulo e no Rio de Janeiro

MAURO PIMENTEL / AFP Banda começaria sequência de oito shows no Brasil na semana que vem



A banda britânica Coldplay comunicou o adiamento dos shows que faria no Brasil durante o mês de outubro. O anúncio foi feito pelo quarteto na manhã desta terça-feira, 4, através das redes sociais. Segundo a banda, o vocalista do grupo, Chris Martin, contraiu uma “infecção pulmonar séria” e que os médicos determinaram três semanas de repouso. O Coldplay informou que os shows, que começariam a acontecer na próxima quarta-feira, 12, no Rio de Janeiro, serão repassados para o começo de 2023, ainda sem data definida. “Para todos no Brasil, que estavam ansiosos por esses shows, sentimos muito pela decepção e inconveniente, e somos muito gratos pela sua compreensão neste momento desafiador em que precisamos priorizar a saúde de Chris”, diz o comunicado. A banda também informou que os atuais ingressos valerão para as novas datas, mas que todas as solicitações de reembolso serão atendidas. Ao todo, seriam feitos dois shows no Rio de Janeiro e outros seis em São Paulo.