Coldplay supera chuva e leva público para ‘outro universo’ com show sensorial no Morumbi

Com participação de Seu Jorge, jogo de luzes e canções consagradas, grupo britânico liderado por Chris Martin iniciou temporada de apresentações no Brasil

DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO O cantor Chris Martin durante show da banda britânica Coldplay como parte da turnê mundial Music of Spheres, no Estádio do Morumbi, em São Paulo, na noite desta sexta-feira



Colorido, lúdico, mágico e sensorial. Faltam palavras para descrever a magnitude da energia do show da banda Coldplay ocorrido nesta sexta-feira, 10, no Estádio do Morumbi, em São Paulo. Em um combo com pulseiras de led, fantoches, show de luzes, uso de inteligência artificial, muita tecnologia e carisma, a primeira apresentação da ‘Music Of The Spheres World Tour‘ no Brasil entregou, na visão do público ouvido pelo site da Jovem Pan, um “show sensorial”, levando os fãs a um “outro universo” formado por Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman e Will Champion e que tem como principal hit, justamente, My Universe, canção do grupo britânico com participação da banda coreana BTS.

Com uma setlist repleta de canções já consagradas pelo público, Coldplay trouxe músicas como A Sky Full of Stars, Viva la Vida e Yellow, cantadas a plenos pulmões pelos presentes, com destaque para Paradise, que foi cantarolada dezenas de vezes pelos fãs – antes, durante e depois do show. Para emocionar, a banda britânica encerrou a apresentação com Fix You e o vocalista até arriscou palavras em português: “Muito obrigado, meus amigos. Valeu. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado pelo esforço de estarem aqui, mesmo com chuva, com o trânsito e todos outros problemas. Gratidão, gratidão”, disse o vocalista enquanto segurava uma bandeira do Brasil. “Muito obrigado, muito obrigado”, repetiu por diversas vezes na apresentação.

Entretanto, a surpresa da noite ficou pelo dueto entre Chris e Seu Jorge, que subiu ao palco para cantar “Amiga da Minha Mulher”. O vocalista também recebeu a fã Anália para cantar a música Let Somebody Go. A apresentação desta sexta-feira contou com a presença de mais de 50 mil pessoas e deu início a maratona de shows do quarteto britânico no Brasil. Nos próximos 17 dias, o Coldplay vai percorrer três capitais brasileiras, levando mais de 500 mil pessoas a estádios também no Rio de Janeiro e em Curitiba. No total, serão 11 shows em território brasileiro, sendo outros cinco ainda na capital paulista: marcas de um verdadeiro fenômeno.

Inicialmente marcada para acontecer em outubro de 2022, a temporada de shows do Coldplay no Brasil com a ‘Music Of The Spheres World Tour‘ foi adiada após Chris Martin contrair uma “infecção pulmonar séria” e que os médicos determinarem três semanas de repouso. “Para todos no Brasil, que estavam ansiosos por esses shows, sentimos muito pela decepção e inconveniente, e somos muito gratos pela sua compreensão neste momento desafiador em que precisamos priorizar a saúde de Chris”, dizia o comunicado. Depois do adiamento, a banda britânia anunciou novas apresentações em Curitiba e no Rio de Janeiro. As apresentações de abertura desta sexta-feira ficaram sob a responsabilidade da brasileira Elana Dara e do grupo escocês CHVRCHES, que animaram o público que aguardava sob o temporal. Ao todo, São Paulo receberá outros shows do Coldplay, nos dias 10, 11, 13, 14, 17 e 18 de março. Para ajudar os fãs que irão ao Morumbi, o site da Jovem Pan preparou um rápido guia com algumas informações essenciais para aproveitar as apresentações sem maiores sustos.