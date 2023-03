Coldplay abre maratona de shows no Brasil nesta sexta; confira tudo que você precisa saber

Quarteto britânico chega a São Paulo para primeira de seis apresentações na cidade; Rio de Janeiro e Curitiba também receberão o grupo

Reprodução/Instagram/coldplay Quarteto retorna ao Brasil após show no Rock In Rio de 2022 para fazer 11 apresentações



Depois de muita espera, os fãs do Coldplay irão ver a banda ao vivo no Brasil nesta semana. O quarteto britânico chega em São Paulo e faz o primeiro dos 11 shows marcados no país nesta sexta-feira, 10. Ao todo, São Paulo receberá seis shows, nos dias 10, 11, 13, 14, 17 e 18 de março. Curitiba receberá duas apresentações, que acontecerão nos dias 21 e 22 de março. A passagem da banda pelo Brasil termina no Rio de Janeiro, nos dias 25, 26 e 28 de março. Os ingressos estão esgotados, e a expectativa é de que milhares de fãs consigam assistir aos concertos. Para ajudar os fãs que irão ao Morumbi, em São Paulo, o site da Jovem Pan preparou esse rápido guia com algumas informações essenciais para aproveitar as apresentações sem maiores sustos.

Endereço

Originalmente, os shows do Coldplay aconteceriam no Allianz Parque, localizado na Barra Funda, na Zona Norte de São Paulo. Entretanto, com o reagendamento das apresentações, o local precisou ser alterado para o Estádio do Morumbi, que fica no bairro homônimo, na Zona Sul da cidade. O endereço é Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, próximo à estação São Paulo-Morumbi da Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo.

Horários

Os portões do Morumbi irão abrir às 16h para o público geral. O primeiro show acontece às 18h15, com a brasileira Elana Dara abrindo as apresentações da noite. Em seguida, o grupo escocês CHVRCHES irá se apresentar, às 19h15. A principal atração da noite entra no palco do Morumbi às 20h30.

Ainda tem ingressos a venda?

Não. Os ingressos para o show estão esgotados. A alta procura fez com que a banda anunciasse quatro shows extras na capital paulista, além dos dois originalmente marcados. Mesmo com a mudança de local para o Morumbi e a abertura de uma nova carga de ingressos, todos as entradas foram compradas. É possível adquirir bilhetes em grupos de redes sociais., muitos acima do preço. No entanto, a possibilidade de o bilhete ser falso não pode ser desprezada.

Mapa de entrada

O que a banda deve tocar?

Por se tratarem de shows da turnê “Music Of The Spheres”, as apresentações terão muitas músicas do álbum mais recente do grupo. Além dos hits “My Universe” e “Higher Power“, outras canções do projeto, como “Humankind” e “Let Somebody Go“, também devem estar presentes. Entretanto, os grandes sucessos que consagraram a banda não ficarão de fora do setlist. Músicas como “Viva La Vida“, “Fix You“, “Yellow” e “A Sky Full Of Stars” provavelmente vão alegrar os fãs do Brasil.