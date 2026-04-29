Com ‘kit turista’ e foto no Pão de Açúcar, Shakira desembarca no RJ para show gratuito
Colombiana desembarcou em terras brasileiras usando uma blusa regata branca, uma calça cinza estilizada com tinta colorida, tênis branco e óculos escuros
A cantora Shakira chegou ao Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira (29) para o show que fará na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no próximo sábado (2).
A colombiana desembarcou em terras brasileiras usando uma blusa regata branca, uma calça cinza estilizada com tinta colorida, tênis branco e óculos escuros. Muito sorridente, a famosa fez corações com os braços e acenou para os profissionais que estavam presentes no aeroporto.
Nas redes, ela anunciou a chegada mostrando seu ‘kit turista’, com chinelos, biquini, um leque e mais peças.
O show será gratuito e faz parte do projeto “Todo Mundo no Rio”, que está em sua terceira edição. O evento é uma iniciativa da prefeitura Prefeitura do Rio de Janeiro, produzida pela Bonus Track, que visa transformar a Praia de Copacabana em um palco fixo para megashows gratuitos de artistas internacionais.
Como será o show?
A apresentação de Shakira está marcada para acontecer às 21h45. A abertura do show será comandanda por dois DJ brasileiros, Vintage Culture e Maz. A cantora também prometeu atrações, mas até o momento não revelou nenhum nome.
Estima-se que cerca de 2 milhões de pessoas vão até Copacabana para assistirem a colombiana. O palco, tambem deve ser o maior, superando os montados para as apresentações de Madonna e Lady Gafa. Nesta quarta, o prefeito do Rio de Janeiro afirmou que o município vai investir R$ 20 milhões no evento, um adicional de R$ 5 milhões em relação aos R$ 15 milhões previstos inicialmente. O governo estadual não vai apoiar.
Para aquecer os fãs, Shakira divulgou recentemente uma playlist especial com músicas que devem compor o repertório do show, reunindo seus maiores sucessos e faixas mais recentes.
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