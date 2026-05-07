Shakira anuncia música oficial da Copa do Mundo com clipe no Maracanã; veja

Esta é a segunda vez que a colombiana é a voz da música da maior competição de futebol do planeta; em 2010, a cantora lançou ‘Waka Waka (This Time for Africa)’, hit que embalou o torneio na Africa do Sul

Reprodução/X Para a Copa de 2014, no Brasil, a cantora lançou "Dare (La La La)", que fez parte do álbum oficial do torneio mas não era a pricipal canção da competição



A artista colombiana Shakira anunciou nesta quinta-feira (7) a música que será o tema oficial para a Copa do Mundo de 2026. Em publicação nas redes sociais, a cantora compartilhou uma prévia do clipe, gravado no Maracanã. O nome da canção é “Dai Dai” e é uma colaboração com o cantor e compositor nigeriano Burna Boy.

Veja:

Esta é a segunda vez que Shakira é a voz da música da maior competição de futebol do planeta. Em 2010, a cantora lançou “Waka Waka (This Time for Africa)”, hit que embalou a Copa na Africa do Sul e alcançou o topo das paradas em diversos países na época.

Para a Copa de 2014, no Brasil, a cantora lançou “Dare (La La La)”, que fez parte do álbum oficial do torneio mas não era a pricipal canção da competição, que ficou com “We Are One (Ole Ola)” de Pitbull, Jennifer Lopez e Claudia Leitte.

Apresentação no Rio

No último fim de semana, sob a lua cheia, a estrela do pop latino Shakira encantou, na noite de sábado (2), uma multidão na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, com um show de mais de duas horas marcado por sucessos e declarações de amor ao Brasil.

Uma loba, como é apelidada a cantora colombiana, desenhada por drones, foi projetada nos céus minutos antes de ela subir ao palco após as 23h de Brasília, com mais de uma hora de atraso.

Shakira apareceu vestida com as cores da bandeira do Brasil, tendo ao fundo o ruído do abre e fecha dos leques do público. “2 milhões de pessoas nas areias de Copacabana. A Loba fez história no Rio”, publicou no X o prefeito Eduardo Cavaliere (PSD), que citou como fonte a Riotur.

“Brasil, eu te amo! É mágico pensar que estamos aqui, milhões de almas juntas, prontas para cantar, dançar, nos emocionar e lembrar ao mundo o que realmente importa”, disse ao saudar o público Shakira, falando um português impecável, sobre um palco monumental de 1.345 metros quadrados.

Além de cantar sucessos como “Hips don’t lie”, “La bicicleta”, “La tortura” e “Estoy aquí”, ela contou com as participações de ícones da MPB, como Caetano Veloso e Maria Bethânia, Ivete Sangalo e Anitta, com quem dançou funk.

Com este show, durante o qual fez dez trocas de figurino, a artista, de 49 anos, seguiu os passos de Madonna, que se apresentou na mesma praia em 2024 para 1,6 milhão de pessoas, e Lady Gaga, que reuniu a 2,1 milhões em 2025, segundo os organizadores.

*Com informações da AFP