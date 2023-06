Com polêmica cena de sexo oral, Anitta lança clipe de ‘Funk Rave’; assista

Videoclipe chamou atenção antes do lançamento após vazamento de imagem em que a cantora e um rapaz simulavam atos sexuais; faixa é a primeira do novo álbum da brasileira

Reprodução/Instagram @anitta Clipe da canção foi lançado na tarde desta sexta-feira, 23



A cantora Anitta lançou nesta sexta-feira, 23, o clipe de “Funk Rave“, sua nova música. A faixa faz parte do novo álbum da cantora, que ainda não tem data para ser lançado. O clipe é ambientado em uma comunidade no Rio de Janeiro e mostra a cantora dançando em uma quadra de futebol, enquanto moradores do local jogam bola, fazem churrasco e tocam samba. Durante o vídeo, Anitta e um rapaz vão para uma área reservada e trocam beijos. Em sequência, o clipe aposta em imagens que sugerem atos sexuais entre os dois. A cena da relação entre Anitta e o jovem foi motivo de polêmica após vazamento durante a gravação do tema. A faixa chegou às plataformas de streaming na noite desta quinta-feira, 22. O DJ Gabriel do Borel é responsável pela produção da música.

Confira o clipe da música: