Comemorando 10 anos de carreira, Ludmilla traz ‘MC Beyoncé’ de volta em novo EP

Cantora anunciou projeto neste sábado, 19, e revelou os nomes de algumas músicas

Reprodução/ Twitter @Ludmilla Cantora volta para a MC Beyoncé em novo projeto



Um dia depois de atiçar os fãs com teaser recheado de referências a MC Beyoncé, Ludmilla divulgou neste sábado, 19, que a ‘personagem’ está de volta. Ludmilla se apresentou sob o nome artístico de MC Beyoncé no início de sua carreira, em 2012 e 2013, e mudou depois de brigas com seu ex-empresário. Neste ano ela faz 10 anos de estrada e, para comemorar, ressuscitou a dona do hit ‘Fala Mal de Mim‘. “Resgatar as nossas raízes é fortalecer os nossos passos. É impossível comemorar 10 anos de carreira sem resgatar a Mc Beyoncé, que fez tudo isso acontecer. Ela tá voltando com tudo e no ritmo que a gente gosta”, escreveu a cantora no Twitter. O projeto ‘Back to Me’ terá seis músicas e o nome de três já foram reveladas: Foi Comigo, Oh Bruna e Ai Maria. As outras três serão reveladas com a ajuda do público.

Resgatar as nossas raízes é fortalecer os nossos passos. É impossível comemorar 10 anos de carreira sem resgatar a Mc Beyoncé, que fez tudo isso acontecer. Ela tá voltando com tudo e no ritmo que a gente gosta. #BACKTOBE 🖤🔥 Faça já o PRE SAVE: https://t.co/xTyKH8IohT pic.twitter.com/eu6VUVyatj — LUDMILLA 🤙🏾 (@Ludmilla) March 19, 2022