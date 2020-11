Cantora americana testa positivo e negativo para Covid-19 em único exame; entenda

Erykah Badu compartilhou nas redes sociais o resultado de seu teste rápido e intrigou os fãs

Divulgação Cantora Erikah Badu testou positivo e negativo para Covid-19 no mesmo exame



A Covid-19 tem suas particularidades. Algumas pessoas testam positivo sem estar realmente com a doença, e outros chegam a testar negativo e estão infectados. Mas você já viu alguém dizer que testou positivo e negativo no mesmo exame? Esse é o caso da cantora americana Erykah Badu. Segundo ela mesmo relatou nas redes sociais, o seu exame rápido de Covid-19 deu positivo na narina esquerda e negativo na narina direita. A vencedora do Grammy disse aos fãs estava assintomática e realizou o teste para participar de um apresentação, mas ficou confusa com o resultado.

“Sem sintomas. Fui testada para COVID. Mesma máquina. Narina esquerda positiva. Narina direita negativa ”, ela tuitou. “Talvez eles precisem chamar Swiss Beats para que possam fazer um versus entre eles . O engraçado é que o Doutor só relatou o resultado positivo. Que merda está acontecendo aqui. Teste rápido”, escreveu Erykah. Para provar que não estava mentindo, a cantora postou uma foto do exame onde é possível ver o resultado incomum.

O que está acontecendo com os exames?

Também nesta sexta-feira, o CEO da SpaceX e Tesla Motors, Elon Musk, tweetou que também encontrou alguns problemas em relação aos resultados de seu teste para a Covid-19. “Algo extremamente falso está acontecendo” , escreveu ele . “Fui testado quatro vezes hoje. Dois testes deram negativo, dois deram positivo. Mesma máquina, mesmo teste, mesma enfermeira. Teste rápido de antígeno da BD”, disse.