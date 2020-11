Mayra Cardi comenta relação com Arthur Aguiar: ‘Tem que estar tudo bem’

A life-coach participou da edição do programa De Tudo Um Pouco desta sexta-feira, 13, e comentou sobre polêmicas de seu último relacionamento

Conhecida por conta de seu trabalho com celebridades, a life-coach Mayra Cardi participou da edição desta sexta-feira, 13, do programa De Tudo Um Pouco, que vai ao ar de terça a sexta-feira às 21h no rádio FM 100,9 e na Panflix. No programa, Cardi comentou sua relação com Arthur Aguiar, dizendo que, atualmente, a relação entre os dois está boa e tem “parcelas de responsabilidade” pelo que aconteceu. “Tem que estar tudo bem. Na verdade, eu acredito que eu soube, junto com todo mundo. Eu nunca consegui guardar muita coisa. Eu estava bem possessa e soltei. Me arrependo de ter falado tanto porque é pai da minha vida e porque isso acabou gerando coisas ruins na carreira dele”, disse Mayra, que continuou: “Hoje ele é uma outra pessoa graças a tudo isso que aconteceu. É um pai excepcional”.

Ela também detalhou sobre como soube dos casos de traição, dizendo que uma amiga mandou imagens de Arthur flertando “com algumas pessoas famosas”. Segundo Mayra, em um primeiro momento, pensando na filha, ela optou por terminar o relacionamento de forma discreta. Entretanto, um mês depois, ao receber uma notificação no iPad de sua filha, a coach se revoltou e expôs o caso. Mayra também disse que não desconfiou das traições por conta de sua segurança e da personalidade de Arthur. “Há muitos anos não sou uma mulher insegura. Dificilmente vou descobrir uma traição porque eu não vou procurar. Eu não desconfiava, porque ele é uma pessoa muito séria, não gosta muito de falar da vida íntima”, disse Mayra. Além disso, ela também disse que não imaginava a quantidade de traições em seu relacionamento, ponderando que “não jogaria um casamento no lixo por conta de uma traição”.

Perguntada sobre os rumores que apontam uma retomada do relacionamento, Mayra disse que não pensa nisso. “Não existe (chance de reatar o casamento). Demorei muito para virar a chavinha e tirar ele do meu coração. E é por isso que eu não queria vê-lo. Hoje, graças a Deus, eu consigo ter uma relação boa. Tomara que a gente tenha uma relação melhor ainda”, explicou a coach. Ela continuou, dizendo que se sente “responsável” pelo que aconteceu com Arthur, mas afirmando que a relação está tranquila. “Eu me dou muito bem com ele e espero que seja assim para sempre”, concluiu.

