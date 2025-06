Como um hit dos anos 90 vira hino do Mundial de Clubes da Fifa

A música Freed From Desire, da italiana Gala, virou tema oficial da primeira edição expandida da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, que reúne 32 equipes nos Estados Unidos. Lançado em 1996, o hit de eurodance ganhou nova vida nas arquibancadas e agora embala vinhetas, transmissões e cerimônias do torneio com o empolgante refrão “na-na-na-na-na-na-na”.

O sucesso da canção no futebol começou de forma espontânea. A primeira adaptação surgiu em 2011, com torcedores do irlandês Bohemian FC. Mas foi em 2016 que a música ganhou projeção internacional, quando fãs do Wigan Athletic criaram a versão “Will Grigg’s on fire” (Will Grigg está com tudo), em homenagem ao atacante norte-irlandês. A paródia viralizou nas redes sociais e foi cantada até na Eurocopa daquele ano. Desde então, torcidas de clubes como Manchester City, Leicester City e até seleções nacionais adaptaram a melodia para seus ídolos. Griezmann, Vardy e Rodri foram alguns dos jogadores celebrados ao som de “na-na-na-na-na-na-na”.

A própria Gala se emocionou ao ver sua música renascer nos estádios. Aos 49 anos, vivendo em Nova York, ela declarou em entrevistas recentes que não imaginava essa repercussão. Segundo a cantora, a letra fala sobre desapego e liberdade emocional — uma mensagem que agora ressoa nas arquibancadas. Apesar do sucesso atual, Gala conta que enfrentou dificuldades no início da carreira, assinando contratos injustos e sendo explorada por produtores. Hoje, continua se apresentando principalmente na Europa e relançou novas versões de seu maior sucesso.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A escolha da música pela Fifa consolida um fenômeno que já vinha ganhando espaço em Copas do Mundo, Eurocopas e até nos Jogos Olímpicos. Agora, Freed From Desire se junta ao futebol de forma oficial, tornando-se parte da identidade sonora do novo Mundial de Clubes.

Veja a paródia que deu origem a tudo

Veja a chamada da Fifa com a música de Gala

FIFA has also published several new FIFA Club World Cup social channels in the run-up to next year’s event.

Instagram – https://t.co/fSpKkBt9DU

Facebook – https://t.co/yNFiGFxqds

X – https://t.co/JhH1xFe5Mv

TikTok – https://t.co/0XRFuOev9k

Threads – https://t.co/axDJB479nC pic.twitter.com/gpxWKVw5r4 — FIFA Media (@fifamedia) September 4, 2024

Ouça Freed From Desire completa