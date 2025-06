Real Madrid e Al-Hilal estreiam no Mundial, fazem bom jogo e terminam empatados no calor de Miami

Time saudita não se intimidou com os europeus e teve o goleiro Bono como herói, pegando pênalti de Valverde no fim da partida

EFE/André Coelho Europeus seguem com dificuldades para vencer na competição



O Real Madrid estreou no Mundial de clubes contra o Al-Hilal, no que prometia ser um jogo bem disputado. O jogo pelo grupo H, apesar do favoritismo dos “blancos”, teve a primeira finalização pelo time saudita, com uma pancada de Milinković-Savić da meia-lua, que foi bem defendida por Cortois. No Hard Rock Stadium, em Miami, o time de Madri, que tinha diversos desfalques, como Mbappé e Endrick, não iniciou a partida dominando como se esperava. As chances de mais perigo eram do milionário time que estreava o novo técnico, Simone Inzaghi, após saída da Inter de Milão. Era estreia também de Xabi Alonso a frente do Real, que assumiu o clube após a ida de Carlo Ancelotti a Seleção Brasileira.

Vinícius Júnior levou cartão amarelo por simulação depois de pular carrinho de Koulibaly. Com 20 minutos de jogo, o Real ainda não tinha mostrado a que veio, levando até mesmo um gol de Renan Lodi, que foi anulado. Rodrygo tentou de fora da área, mas acabou isolando, em uma rara finalização do time espanhol. Apesar da falta de ímpeto ofensivo, em contra-ataque, com bela jogada após arrancada de Vini Jr, o passe na medida de Rodrygo deixou Gonzalo García de frente para o gol, que anotou o primeiro tento do Real.

O Al-Hilal, porém, não desistiu, e em chegada do Marcos Leonardo, Asencio acabou fazendo pênalti ao agarrar a cintura do brasileiro. Rúben Neves cobrou sem chance para o goleiro belga. 1 a 1. A partida mostrava um equilíbrio no calor de 31 graus de Miami. Salem Al-Dawsari quase fez um golaço, que passou do lado direito do gol após bela chapada no ângulo.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Já no segundo tempo o Real Madrid voltou fazendo pressão total logo no primeiro minuto, com finalização na trave de Arda Güler, e depois grande defesa de Bono. Apesar do começo forte, os sauditas voltaram a igualar o jogo. Na casa dos 20 minutos, a partida deu uma bela esfriada, e ficou concentrado no meio de campo. Marcos Leonardo até teve boa chance dentro da área, mas acabou isolando o bom passe de Al-Dawsari. Modrić entrou no fim do jogo, no que será sua última competição pelo Rela Madrid.

Aos 44 minutos do segundo tempo, Mohammed Al-Qahtani soltou a mão na cara de Fran García dentro da área e o pênalti foi marcado. Porém, Valverde telegrafou a batida e deu uma bela defesa para Bono, garantindo o empate na estreia.

Como foi o jogo

Estreia de Alexander-Arnold pelo Real Madrid

Primeira finalização foi de Al-Hilal, de Milinković-Savić, da meia-lua, defendida por Courtois

Mais uma chegada do Al-Hilal, agora com Marcos Leonardo na pequena área, que finalizou para fora

Gol de Renan Lodi, mas estava impedido

Finalização de Malcom para fora depois de bola cortada na área

Mais uma finalização dos sauditas, dessa vez com Al-Dawsari

Pausa para hidratação na casa dos 30 minutos

Batida de fora da área de Rodrygo mas isolou

Pênalti em Marcos Leonardo, anotado por Rúben Neves

Quase um golaço de Salem Al-Dawsari

Segundo tempo

Bola na trave de Arda Güler, na boa volta do Real Madrid

Finalização de Valverde de fora da área sai pela esquerda do gol

Marcos Leonardo finaliza na rede pelo lado de fora após erro de saída de Huijsen

Mais uma finalização de Arda Güler, de fora da área, para fora

Marcos Leonardo isola bom passe de Salem Al-Dawsari dentro da área

Checagem de pênalti para o Real Madrid

Pênalti marcado, e defendido por Bono após cobrança de Valverde

Gols

Gonzalo García, Real Madrid, aos 33 minutos do primeiro tempo

Rúben Neves. Al-Hilal, aos 40 minutos do primeiro tempo

Próximos jogos

Real Madrid x Pachuca, pelo Mundial de Clubes, às 16h, do 22/06

RB Salzburg x Al-Hilal, pelo Mundial de Clubes, às 19h, do 22/06