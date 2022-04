Iron Maiden, Justin Bieber, Coldplay e Dua Lipa: Confira todas as atrações do Rock in Rio 2022

Festival acontecerá nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro desse ano; evento foi adiado por causa da pandemia de Covid-19 e contará com shows de artistas de diversos estilos musicais

Divulgação Festival voltará a acontecer 3 anos depois da última edição, realizada em 2019



As vendas dos ingressos do Rock in Rio 2022 serão abertas nesta terça-feira, 5, faltando quase cinco meses para o começo do festival, que acontece nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro deste ano. Quem adquirir os ingressos vai poder escolher entre uma grande variedade de artistas e estilos musicais. Para o line-up deste ano, a organização misturou artistas veteranos e outros que farão sua estreia no festival. Do lado dos veteranos, estão bandas como Iron Maiden, Guns N’ Roses e Coldplay, que já se apresentaram em outras edições do festiva. Já do lado dos estreantes, estão estrelas do pop, como Justin Bieber, Dua Lipa e Post Malone. Confira abaixo um guia com todas as atrações que já foram confirmadas no Palco Mundo e no Palco Sunset do Rock In Rio 2022.

Dia 02/09 (Sexta-Feira)

No primeiro dia do festival, apelidado pelo público como ‘Dia do Metal’, a maioria das atrações já é conhecida do público. No Palco Sunset, a banda Bullet For My Valentine abrirá os trabalhos, sendo seguida por Living Colour ft. Steve Vai, Metal Allegiance e as bandas Black Pantera e Devotos. No Palco Mundo, o primeiro show da noite será dos veteranos do Sepultura. Em seguida, Megadeth e Dream Theater agitam a noite antes do Iron Maiden chegar ao palco para encerrar a noite.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rock in Rio (@rockinrio)

Dia 03/09 (Sábado)

No sábado, o Palco Sunset terá uma programação voltada para o rap nacional. Papatinho, L7NNON, MC Hariel e MC Carol abrirão a programação do palco, sendo seguidos por Xamã +Brôs MCs e por Criolo e Mayra Andrade. Para encerrar os shows do palco, o grupo Racionais irá se apresentar. No Palco Mundo, o DJ brasileiro Alok irá abrir a programação, sendo seguido pelo cantor pop Jason Derulo. O DJ e produtor Marshmello também subirá ao palco nesta noite, que terá o show do rapper Post Malone como o último do dia. Com exceção de Alok, esta será a estreia dos demais artistas do palco principal.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rock in Rio (@rockinrio)

Dia 04/09 (Domingo)

No terceiro dia de festival, o Palco Sunset terá uma grande variedade de estilos. O trapper Matuê abrirá o palco, sendo seguido por um show conjunto das cantoras Luísa Sonza e Marina Sena. Em seguida, Emicida subirá ao palco, que também terá um show de Gilberto Gil no fechamento. No Palco Mundo, a abertura ficará a cargo da cantora Iza. O grupo de rappers Migos é a primeira atração do dia. Em seguida, Demi Lovato e Justin Bieber, as primeiras atrações confirmadas no festival, irão se apresentar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rock in Rio (@rockinrio)

Dia 08/09 (Quinta-Feira)

O quarto dia do festival no Palco Sunset será marcado pela presença feminina, com shows de Duda Beat, Gloria Groove, Corinne Bailey Rae e Jessie J. Vale mencionar, que Jessie J foi anunciada depois que o festival confirmou o cancelamento do show da cantora Joss Stone. No Palco Mundo, o dia será voltado para o rock, com a banda CPM 22 abrindo o palco, sendo seguida pela banda The Offspring. Os italianos da banda Maneskin se apresentarão em seguida, antes dos veteranos do Guns N’ Roses fecharem a noite.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rock in Rio (@rockinrio)

Dia 09/09 (Sexta-Feira)

O Palco Sunset do dia 9 também terá muita diversidade. O primeiro show será uma homenagem à edição de 1985, misturando nomes como Alceu Valença e Elba Ramalho com Luísa Sonza e Xamã. Em seguida, Vitor Kley e Di Ferrero farão um show conjunto, sendo seguidos por uma apresentação do cantor Jão. Por fim, a estrela do rock Avril Lavigne fechará o palco. No Palco Mundo, a abertura ficará a cargo dos veteranos do Capital Inicial, que serão seguidos de Billy Idol. A noite também terá show da banda Fall Out Boy, que se apresentará antes do Green Day, que será o headliner da noite.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rock in Rio (@rockinrio)

Dia 10/09 (Sábado)

No penúltimo dia do festival, o Palco Sunset terá shows dos grupos Bala Desejo e Gilsons, da cantora Maria Rita e do cantor americano Cee Lo Green. No Palco Mundo, o cantor Djavan irá se apresentar no primeiro show da noite. Na sequência, a banda britânica Bastille e a cantora cubana Camila Cabello se apresentarão no palco. Entretanto, o principal show da noite ficará por conta do Coldplay, que retorna ao festival 11 anos depois do show na edição de 2022.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rock in Rio (@rockinrio)

Dia 11/09 (Domingo)

No último dia do festival, o Palco Sunset verá os shows de Linker + Luedji Luna, uma homenagem à cantora Elza Soares e o show da cantora Macy Gray. Caberá à estrela Ludmilla encerrar as atividades do palco. Já no Palco Mundo, Ivete Sangalo será a última atração brasileira a se apresentar. Em seguida, as cantoras Rita Ora e Megan Thee Stallion irão se apresentar antes da estrela britânica Dua Lipa, que encerrará o festival.