Ludmilla deixa show e vai direto para o hospital após sentir dores

Cantora, que se apresentou em Curitiba, declarou ao público: ‘Não consegui dar o meu melhor’

Reprodução/Instagram/ludmilla Ludmilla foi parar no hospital após realizar show em Curitiba



A cantora Ludmilla precisou ser hospitalizada assim que terminou um show que realizou em Curitiba, no Paraná, no último domingo, 9. A artista postou stories no hospital e explicou o que aconteceu: “Saí do palco direto para o hospital aqui em Curitiba. Graças a Deus não é nada grave. Resumindo, um cálculo resolveu dar uma volta pela minha barriga. Já fui medicada e liberada, estou me sentindo bem melhor”. Na sequência, ela postou um vídeo comendo e tranquilizou os fãs. “Já estou bem e jantando no quarto”, escreveu. Ludmilla postou alguns trechos do show que realizou antes de ir parar no hospital e agradeceu o público por ter participado da apresentação. “Hoje eu estava morrendo de dor, não consegui dar meu melhor, mas vocês foram incríveis. Obrigada, amo vocês”, declarou a artista.

O show contou com a participação da banda Jovem Dionisio e da rapper curitibana Karol Conká. “Muito feliz de ter participado do ‘Numanice’ ao lado da Ludmilla, ainda mais em Curitiba. Obrigado pelo convite, Lud, você é gigante. De rainha da favela, pra rainha do Brasil. Foi lindo te reencontrar”, postou a ex-BBB. Nas redes sociais, a performance de Ludmilla foi elogiada. “Car*lho, Ludmilla, se com um cálculo no abdômen você entregou 3h de show, um ‘Numanice’ foda, que eu estou tentando superar até agora. Imagina com a gata 100%. Não precisa esperar seis anos para voltar para Curitiba, está ok?”, comentou uma pessoa. “Ludmilla doente entregou um show de 3 horas e de longe o melhor que eu já fui, é a maior do Brasil”, escreveu outra.