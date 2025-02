Da avenida para a pista: música eletrônica conquista o Carnaval e transforma a tradicional festa

De Norte a Sul do país, a música eletrônica invade o Carnaval com grandes atrações; conheça os principais destaques na agenda do Rolê da Pan

O Carnaval brasileiro sempre foi marcado pelo samba, axé e outros ritmos populares, mas nos últimos anos a música eletrônica tem conquistado um espaço significativo na festa, transformando blocos e festivais em verdadeiras pistas de dança. Com festas espalhadas por diversas regiões do país, DJs nacionais e internacionais protagonizam um Carnaval eletrônico de grande proporção, atraindo multidões e consolidando o gênero como uma vertente essencial na programação carnavalesca.

De Norte a Sul do Brasil, a diversidade de estilos, do house e techno ao trance e progressive house, oferece experiências únicas para os foliões que buscam alternativas às batidas tradicionais da folia.

São Paulo e Rio de Janeiro: D-Edge, BOMA, RARA e Laroc lideram a revolução eletrônica

D-Edge (SP)

O icônico clube D-Edge, referência na cena underground brasileira, tornou-se um dos principais palcos do eletrônico no Carnaval. Em São Paulo, a casa apresenta o D.Rete, evento que acontece de 28 de fevereiro a 2 de março, trazendo um line-up poderoso.

Bloco do Tubarão (RJ e SP)

O Bloco do Tubarão chega com uma proposta inovadora: transformar clubes icônicos do Brasil em verdadeiros redutos do Carnaval, combinando folia e música eletrônica.

Destaque do festival, o bloco terá apresentações de Tchami e Victor Lou na sexta-feira, seguidos por Gusta-vo (Portugal), Octave One (EUA) e Franky Rizardo (Holanda) nos dias seguintes.

No Rio de Janeiro, o bloco desembarca no dia 2 de março, trazendo Tchami e Victor Lou para uma noite eletrônica intensa, prometendo transformar o Carnaval carioca em uma experiência única para os fãs do gênero.

BOMA (RJ)

A Festa BOMA 2025 acontece no Museu do Amanhã (RJ) nos dias 3 e 7 de março. As atrações incluem Fatboy Slim, Vintage Culture, Mochakk, Blond:ish, Eli Iwasa e Maz. O evento oferece setores Pista e Backstage Open Bar, com ingressos à venda online.

Festa RARA (RJ)

A Festa RARA acontece no Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio de Janeiro durante o Carnaval, reunindo música eletrônica de vanguarda em uma experiência imersiva.

Em 2024, contou com Seth Troxler, Chloé Caillet, Dennis Cruz, Ratier, Eli Iwasa e DJ Tennis. O evento ocorre em um dos locais mais icônicos do Rio, com vista para a Baía de Guanabara.

A Festa RARA exemplifica a fusão entre arte, música e celebração, proporcionando uma experiência única no coração do Carnaval carioca.

São Paulo: Aldeia 28 – Festival de Carnaval celebra a cultura trance

Em Lagoinha (SP), a Aldeia Outro Mundo se transforma em um paraíso para os amantes do trance durante o Carnaval.

O Aldeia 28 – Festival de Carnaval acontece de 28 de fevereiro a 5 de março de 2025, oferecendo uma imersão completa na cultura trance, unindo arte, natureza e espiritualidade.

Campinas: Bloquinhos eletrônicos ganham força

Campinas se firma como um polo do eletrônico no Carnaval, com eventos como o Caos, um dos principais clubes de música eletrônica do Brasil.

Além das festas fechadas, os bloquinhos eletrônicos se espalham pelas ruas, criando uma alternativa vibrante para os foliões da região.

Belo Horizonte: Minas Gerais recebe festival eletrônico

O Carnaval Inspiration BH se destaca como uma grande aposta para os fãs da música eletrônica em Minas Gerais.

Com um line-up de peso, o evento traz Third Party, Fancy Inc, Juicce, Carol Favero, Vitor Santos e Pantta, reforçando a presença do eletrônico na programação de BH.

“Pra esse carnaval, o local selecionado tem tudo que precisamos pra uma atmosfera bem eletrônica — bem clubbing, tecnológica, futurista — e, somando isso aos artistas da noite, temos certeza de que ela trará grandes emoções, ‘uma dose de felicidade acima da prescrição médica’, como estamos brincando por aqui!”; afirmou Vitor Santos, sócio-proprietário- VSLT Produções.

Santa Catarina: Floripa Summer Music leva o eletrônico ao P12

Florianópolis, um dos destinos mais procurados do Carnaval, reforça sua posição no cenário eletrônico com o Floripa Summer Music, reunindo atrações nos clubes P12, Milk e Folha.

Na programação:

1º de março: Maz e Mochakk .

2 de março: Mila Journée e Camelphat .

3 de março: Marco Carola e Kiko Franco .

A DJ Mila Journée revelou detalhes sobre sua participação:

“Estou super animada! Vamos fazer uma promoção especial para divulgar meu novo EP ‘Bandolera’, com sorteios de camisetas e ingressos para meu show no P12”.

Manaus recebe o maior Carnaval eletrônico do Norte

O Carnatrance, que acontece em Manaus no dia 2 de março, é o maior evento do gênero na região.

O DJ Reishi, que se apresenta no evento, afirmou:

“O Carnatrance tem 20 anos de história e um público exigente. É um orgulho enorme fazer parte deste festival”.

Camarotes também entram na onda eletrônica

Além das festas tradicionais, os camarotes do Carnaval apostam em DJs da cena eletrônica.

A DJ Bruna Strait, residente do Folia Tropical, destacou:

“Tocar no Carnaval do Rio de Janeiro já se tornou uma tradição para mim. Minha conexão com a festa vem de antes do meu nascimento—minha mãe desfilou grávida de mim pela Mocidade. Por isso, levar a música eletrônica para esse ambiente, que moldou minha identidade cultural, é sempre muito especial.

Este ano, retorno ao Folia Tropical, camarote onde já fui residente por alguns anos, agora como convidada no Desfile das Campeãs. O espaço tem uma atmosfera vibrante e cheia de brasilidade, o que me permite tocar minhas próprias produções com total liberdade. Inclusive, tenho um lançamento chegando: ‘Samba’, que será lançado no dia 4 de abril. Mal posso esperar para sentir a energia da pista com essa track.”

Pós-Carnaval também é Carnaval!

Nostalgia (RJ e Curitiba)

Depois do sucesso em São Paulo, a festa Nostalgia, da dupla Dubdogz, chega ao Rio de Janeiro no dia 7 de março, no Clube Monte Líbano, na edição especial Carnival Edition.

Em seguida, desembarca em Curitiba no dia 12 de abril, trazendo um set extended repleto de hits icônicos do pop e eletrônico dos anos 2000.

O futuro do eletrônico no Carnaval

O crescimento da música eletrônica no Carnaval mostra que o gênero veio para ficar. Com festas lotadas e um público fiel, o eletrônico se firma ao lado dos ritmos tradicionais, tornando-se parte essencial da folia. De São Paulo a Manaus, de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, os beats eletrônicos embalam um Carnaval mais plural e democrático do que nunca.