Carnaval do Maranhão começa nesta quinta

O carnaval oficial do Maranhão tem início nesta quinta-feira (27), na capital São Luís, com uma programação que se estende por dois circuitos principais: a orla e o centro histórico da cidade. Este evento é amplamente reconhecido pela sua rica diversidade de ritmos, que abrange desde blocos tradicionais até manifestações culturais como os blocos afro e o tambor de crioula.

Entre os artistas que se apresentarão durante as festividades estão nomes de peso como Anitta, Durval Lelys, Chiclete com Banana, Zé Vaqueiro, Xand Avião e Glória Groove. No circuito Vem pro Mar, o público poderá desfrutar de shows de Jorge e Mateus, além de outros talentos locais que prometem animar a folia.

O centro histórico de São Luís também será palco de diversas apresentações, com destaque para as performances na Madre Deus e na avenida Beira-Mar. A programação inclui artistas renomados como Ara Ketu, Netinho, Pablo e Alcione, que certamente atrairão uma grande multidão de foliões.

Um dos ícones do carnaval de rua na cidade é o bloco Fuzileiros da Fuzarca, que foi fundado em 1936 e se tornou um símbolo da tradição carnavalesca local. Além deste bloco, a programação conta com uma variedade de grupos de tambor de crioula e outros blocos tradicionais que enriquecem ainda mais a festa. Vale ressaltar que, neste ano, o desfile das escolas de samba não será realizado durante o carnaval, tendo sido remarcado para os dias 7 e 8 de março.

