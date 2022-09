Banheiro de gelo, cozinha particular e tequila rara: veja exigências dos artistas que se apresentam no Rock in Rio

Estrelas da música internacional fizeram pedidos excêntricos à organização do festival, que incluem balas em formato de peixe, mesa de ping-pong e até cardápio sem kiwi

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Festival começou nesta sexta-feira, 2, com o Dia do Metal



O Rock In Rio 2022 começou nesta sexta-feira, 2, com o chamado Dia do Metal, que reuniu grandes atrações como Sepultura, Gojira, Dream Theather e os headliners do Iron Maiden. Além deles, estrelas como Post Malone, Justin Bieber, Guns N’ Roses, Green Day, Coldplay e Dua Lipa. Como é de costume em grandes shows e eventos musicais, cada artistas faz suas exigências para se apresentarem. Nos últimos dias, Ingrid Berger, coordenadora de backstage do festival, falou em entrevista à CNN e ao F5, da Folha de S.Paulo, sobre alguns dos mimos que os headliners exigiram para virem ao evento.

Estrelas do primeiro dia do festival, os membros do Iron Maiden não fizeram exigências excêntricas. Dentre os pedidos, está um jantar de gala na antessala do Palco Mundo antes de seu show — com rosas brancas e vermelhas na decoração — e cestas de frutas no camarim. Por outro lado, Axl Rose, Slash e os membros o Guns N’ Roses não pouparam pedidos curiosos, exigindo 200 toalhas, sendo que 40 delas deverão ser pretas e de rosto, além de uma equipe de massagistas. Os membros da banda Maneskin também fizeram exigências excêntricas, incluindo água Fiji, cujo pacote com 12 garrafas pode custar mais de US$ 40. Além disso, eles pediram um cardápio sem a presença de kiwi, já que um membro da equipe é alérgico.

No dia 4 de setembro, o Palco Mundo receberá dois opostos em relação às exigências. De um lado, Demi Lovato, que foi descrita por Ingrid como uma pessoa tranquila. Portanto, cham pouca atenção a ausência de bebidas alcoólicas na lista de pedidos para o seu camarim. Já Justin trará uma equipe de 70 pessoas, que deverão ocupar todos os 12 camarins do festival. Ele também solicitou uma banheira de gelo para a produção. Para o show do dia 10, o Coldplay pediu a instalação de uma cozinha para o seu próprio chef, assim como o Green Day.

O rapper americano Post Malone, healiner do segundo dia do festival, também fez peidos complicados. Dentre as exigências, estão garrafas de tequila das marcas Casamigos ou Herradura 1942, que são difíceis de encontrar. Foi feito um acordo para que a equipe do cantor traga as garrafas. Além disso, ele pediu balas de goma em formato de peixe, as chamadas “Jelly Belly Fish” e uma mesa do jogo alcoólico beer pong. Já a cantora Dua Lipa fez a organização providenciar uma mesa de ping-pong para ela e sua equipe se divertir antes do show.