Polícia do Rio monta esquema especial de segurança para o Rock In Rio

A PM da capital carioca informou que terá 600 agentes e 55 viaturas no local do show e que as redes sociais serão monitoradas também

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Ação visa combater o roubo de furto de celulares durante o festival



Um grande esquema de segurança com mais de mil homens das forças de segurança do Rio de Janeiro com foco ao combate ao roubo de celulares foi montado para o Rock In Rio, que começa neste fim de semana. O festival deve atrair mais de 700 mil pessoas, muitos turistas e muitos oportunistas. A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que irá monitorar de perto a ação de bandos e quadrilhas especializados em furtos de documentos. Esse é um problema corriqueiro em grandes eventos e festivais que acontecem aqui no Rio. A Polícia Militar afirmou que terá um efetivo de 600 homens ao dia e 55 viaturas trabalhando 24 horas no local do show. Em toda cidade, são aproximadamente 1,6 mil policiais voltados para o evento. As redes sociais também estão sendo monitoradas para identificar potenciais criminosos, além de possíveis casos de ingressos falsos. A polícia também estará monitorando outras movimentações fora do normal. Também haverá um trabalho de reconhecimento facial.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga