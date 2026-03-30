De BTS a Stray Kids, o K-pop vai invadir os palcos brasileiros

Os fenômenos já está confirmados e os fãs na contagem regressiva

Reprodução/Instagram/bts.bighitofficial BTS está oficialmente confirmado para se apresentar no Brasil



Os fãs de K-pop no Brasil já podem começar a contagem regressiva: 2026 acaba de subir de nível com confirmações que prometem fazer história. Depois de anos de espera e especulação, dois dos maiores nomes do gênero finalmente cravaram presença no país e o impacto já é gigante.

O grande destaque vai para o BTS, que está oficialmente confirmado para se apresentar no Brasil em outubro. Após o período de hiato por conta do serviço militar, o grupo retorna aos palcos com uma turnê altamente aguardada, e incluir o Brasil no roteiro só reforça a força do fandom brasileiro. A expectativa é de shows monumentais, com produção grandiosa e ingressos que devem esgotar em questão de minutos.

Quem também já tem presença garantida é o Stray Kids, confirmado como uma das atrações do Rock in Rio. Conhecidos por suas performances intensas e energia explosiva no palco, o grupo promete levar o público ao delírio e marcar um dos momentos mais eletrizantes do festival. A participação no line-up também mostra como o K-pop vem ganhando espaço em eventos tradicionalmente dominados por artistas ocidentais.

E não para por aí. Outros grandes nomes seguem sendo cotados para passar pelo país ao longo do ano. O BLACKPINK continua no radar dos fãs brasileiros e pode anunciar novas datas de turnê a qualquer momento. Já o TXT e grupos da nova geração, como IVE e NewJeans, seguem como fortes candidatos a incluir o Brasil em suas agendas.

O cenário não é coincidência. O Brasil se consolidou como um dos maiores mercados de K-pop do mundo, com fãs extremamente engajados, números expressivos nas plataformas digitais e uma presença massiva nas redes sociais. Para as grandes agências, o país deixou de ser aposta e virou prioridade.

Com BTS confirmado, Stray Kids no Rock in Rio e outros possíveis anúncios no horizonte, 2026 já pode ser considerado um ano histórico para o K-pop no Brasil. Agora é oficial: o país entrou de vez na rota dos maiores espetáculos do gênero e os fãs vão viver momentos simplesmente inesquecíveis.